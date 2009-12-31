"Газпром" сподівається, що не буде перегляду газових контрактів

ВАТ "Газпром" розраховує, що зміна політичного керівництва в Україні не призведе до перегляду контрактів на поставку газу і його транзит, повідомив офіційний представник російського газового холдингу Сергій КУПРІЯНОВ, передає РІА "Новости".

"Контракти довгострокові за міжнародними стандартами, вони підписані за шведським правом, і лише через те, що зміниться політичне керівництво, претендувати на зміну контрактів навряд чи вийде", - сказав С.КУПРІЯНОВ в ефірі радіостанції "Ехо Москви".

Він також підкреслив, що ставка транзиту російського газу через Україну в середньому в 2,7 долара за тисячу кубометрів на 100 кілометрів у 2010 році є абсолютно ринковою.

"Хоча з української сторони лунають заяви, що вона має бути вищою, це абсолютно нормальна і ринкова ставка. У Польщі, де транзит йде новим газопроводом, для якого ще потрібно відшкодовувати витрати на будівництво, ставка нижча", - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Напередодні він повідомив, що ставка транзиту російського газу через територію України в 2010 році в середньому становитиме 2,7 долара за тисячу кубометрів на 100 кілометрів проти 1,7 долара у поточному році. Таким чином, у середньому ставка транзиту зросте на 58,8% порівняно з поточним роком. С.КУПРІЯНОВ також підтвердив, що ціна газу для України у першому кварталі становитиме 305,2 долара за тисячу кубометрів.

У першому кварталі 2009 р. ціна газу для України становила 360 доларів за тисячу кубометрів, у другому - 270,95 дол., у третьому - 198,34 дол., у четвертому – 208 дол. Таким чином, середньорічна ціна, виходячи з обсягів закупівлі газу, становить 228 дол. за тисячу кубометрів.

"Газпром" очікує, що в 2010 році середня ціна газу для України становитиме 280 доларів.

Згідно з довгостроковим газовим контрактом, підписаним ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" 19 січня 2009 року, ціна на газ на 2009 рік розраховується за європейською формулою ціни зі знижуючим коефіцієнтом 0,8 (базова ціна - 450 доларів за тисячу кубів). З 1 січня 2010 року "Газпром" продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.