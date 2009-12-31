"Газпром" призупинив процес проти "Нафтогазу"

ВАТ "Газпром" призупинило судовий процес проти НАК "Нафтогаз України" в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма, розпочатий у зв`язку з порушенням контрактних зобов`язань з транзиту газу до Європи.

Про це повідомив сьогодні офіційний представник російського газового холдингу Сергій КУПРІЯНОВ, передає РІА "Новости".

"У нас було подано позов, але ми призупинили цей процес і не продовжуємо його", - сказав С.КУПРІЯНОВ у ефірі радіостанції "Эхо Москвы".

Водночас він зазначив, що з боку європейських споживачів позовів щодо ситуації в січні подано не було.

"Ми оголосили форс-мажор, і всі клієнти з цим погодилися", - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Нагадаємо, 22 грудня уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявив, що «Газпром» досі не відкликав свій позов до НАК «Нафтогаз України», поданий 16 січня до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма у зв`язку з так званою січневою «газовою війною».

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «Газпром» ще 16 січня, тобто до підписання 19 січня газових угод між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром», звернувся з проханням про арбітраж до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма. Вид спору, як зазначається у проханні про арбітраж, - «транзит російського природного газу територією України».

У заявленій вимозі «Газпром» зазначав, що між «Нафтогазом України» і «Газпромом» існує довгостроковий контракт про обсяги й умови транзиту російського природного газу територією України на період із 2003 по 2013 рік і відповідні доповнення до нього.

Згідно з цими документами, на думку «Газпрому», відповідач (НАК «Нафтогаз України») не лише не «дотримувався юридичних зобов`язань щодо транзиту природного газу територією України до Європи», а ще й вилучав транзитний газ.

У Стокгольмському арбітражі «Газпром» просив, зокрема, зобов`язати відповідача відновити й продовжувати виконання своїх зобов`язань з надання послуг транзиту позивачу, відповідно до умов довгострокового контракту. Також визнати вилучення відібраного газу триваючим порушенням довгострокового контракту, зобов`язати відповідача повернути позивачу відібраний газ (або його еквівалент) і стягнути збитки, яких зазнає позивач.

Крім того, «Газпром» надіслав до Стокгольмського арбітражу додаткового листа з уточненням позовних вимог. Останній пункт у ньому виражено цифрою в 100 тис. євро.

У свою чергу, 6 березня «Нафтогаз» попросив арбітраж відхилити прохання «Газпрому» у зв`язку з тим, що, згідно з арбітражними застереженнями, на які посилається російська сторона, на досудове - мирове й взаємоприйнятне – розв’язання спору між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» відведено 45 днів «із моменту виникнення спору», тільки після закінчення яких у разі, якщо згоди не досягнуто, можливе звернення до арбітражу.

При цьому «Нафтогаз» підкреслював, що заявлені «Газпромом» вимоги «є необгрунтованими й категорично відкидаються «Нафтогазом» із процесуальних і формальних підстав, а також із підстав по суті». В документі також наголошується, що «Нафтогаз» залишає за собою право подати зустрічний позов проти «Газпрому» в разі, якщо арбітражне провадження буде продовжено.

Нагадаємо, конфлікт цього року, внаслідок якого російський газовий монополіст - компанія «Газпром», - із 1 січня майже на три тижні припинив поставки газу до ЄС, став другим із моменту проголошення Україною незалежності.