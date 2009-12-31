Видобуток "Газпрому" в 2009 році скоротився на 16%

ВАТ "Газпром" у 2009 році знизив видобуток газу на 16%, порівняно з минулим роком, - до 461 мільярда кубометрів, повідомив у четвер офіційний представник газового холдингу Сергій КУПРІЯНОВ у ефірі "Эхо Москвы".

За його словами, за підсумками року видобуток холдингу скоротиться до 461 мільярда кубометрів із приблизно 550 мільярдів кубометрів минулого року. С.КУПРІЯНОВ пояснив, що це було пов`язано з падінням попиту через кризу, як у Росії, так і в Європі.

Раніше голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР говорив, що скорочення видобутку є очікуваним, "і четвертий квартал нічого нового не приніс, а просто не ускладнив цю ситуацію". Він зазначив, що на видобуток холдингу вплинуло зокрема зниження споживання російського газу з боку України. В 2009 році туди поставлено 27 мільярдів кубометрів газу з Росії проти 55 мільярдів кубометрів у 2008 році.

За даними Міненерго, видобуток газу в Росії в січні-листопаді поточного року скоротився на 14,5%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, - до 519,409 мільярдів кубометрів, експорт газу при цьому знизився на 16,1% - до 143,937 мільярдів кубометрів. Зокрема "Газпром" за 11 місяців поточного року скоротив видобуток на 17,2% - до 411,478 мільярдів кубометрів. Внутрішнє споживання в Росії в січні-листопаді знизилося на 8,4% - до 376,8 мільярдів кубометрів газу.

За даними Росстату, видобуток газу в РФ у 2008 році зріс на 1,6% - до 663 мільярдів кубометрів. За інформацією ФТС, Росія в 2008 році експортувала 174,3 мільярда кубометрів природного газу на 66,4 мільярда доларів.

За оцінкою "Газпрому", холдинг за поточний рік поставить на експорт 140 мільярдів кубометрів газу проти 179 мільярдів у 2008 році, а видобуток очікувався на рівні від 450 до 510 мільярдів кубометрів залежно від споживання. В 2008 році "Газпром" збільшив видобуток газу на 0,2% - до 549,7 мільярдів кубометрів.