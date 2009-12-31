"Газпром" назвав дату відновлення поставок туркменського газу

Поставки газу з Туркменії до Росії поновляться о 10-й годині ранку 9 січня 2010 року, передає РІА «Новости».

Точну дату початку поставок озвучив 31 грудня офіційний представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ. Принципова угода про відновлення закупівель туркменського газу була досягнута сторонами 22 грудня.

Точні умови операції не повідомляються, проте С.КУПРІЯНОВ зазначив, що досягнуті домовленості дозволяють "Газпрому" "дуже добре балансувати портфель". Обсяг поставок може становити до 30 мільярдів кубометрів щороку.

Агентство уточнює, що, за неофіційною інформацією, середньорічна ціна туркменського газу для "Газпрому" становитиме 240-250 доларів за тисячу кубометрів. Щорічно Туркменія видобуває близько 80 мільярдів кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" відмовився закуповувати туркменський газ навесні 2009 років, оскільки Ашгабат відмовлявся змінювати контракт, в якому була встановлена ціна в 375,5 долара за тисячу кубометрів. Ця ціна виявилася більшою, ніж та, за якою "Газпром" продавав газ до ЄС.

Поставки газу з Туркменії до Росії були припинені у квітні 2009 року, після того, як на ділянці туркменського газопроводу "Середня Азія-Центр (САЦ) " на кордоні з Узбекистаном стався вибух. Пізніше МЗС Туркменії звинуватив "Газпром експорт" у різкому скороченні обсягів туркменського природного газу, який відбирався з газопроводу, що збільшило навантаження на газорозподільні мережі і призвело до вибуху труби.

За інформацією ЗМІ, у 2010 році ВАТ "Газпром" платитиме "Туркменгазу" більш як 195 доларів за тисячу кубометрів газу.