Польща поки отримує російську нафту без збоїв

Російська нафта, яка транспортується до Польщі трубопроводом "Дружба" через Білорусь, наразі постачається без збоїв.

Про це повідомив прес-секретар польської національної нафтогазової компанії PERN Przyjazn Роман ГУРАЛЬСЬКИЙ.

"Ми не маємо сигналів із Білорусі про можливість обмеження поставок до Польщі та Німеччини", - сказав він в ефірі телеканалу TVN CNBC Biznes.

Так прес-секретар прокоментував повідомлення медіа про те, що РФ припинила поставки нафти до Білорусі через суперечку про умови поставок у 2010 році.

За даними Reuters, росіяни хочуть запровадити мито на поставки своєї нафти, а також пов’язали зменшення ціни на неї з можливістю закупівлі російськими компаніями акцій білоруських нафтових підприємств. Офіційний Мінськ обурений цими пропозиціями.

TVN CNBC Biznes відзначив, що нафтовий конфлікт РФ із Білоруссю призвів до подорожчання нафти на світових ринках до 80 доларів за барель.