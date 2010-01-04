Росія хоче захопити білоруську нафтову промисловість

Російська влада запровадженням з 2010 року мита на доставку нафти до Білорусі намагається отримати контроль на білоруською нафтовою промисловістю.

Таку думку в коментарі польським журналістам висловив керівник білоруського аналітичного центру EcooM Сергій МУСІЄНКО.

С.МУСІЄНКО вважає, що російські еліти хочуть за мінімальну ціну отримати контроль на білоруськими нафтовими підприємствами, перед цим добившись значного зменшення їх вартості, відзначає onet.pl.

На його переконання, цю версію підтверджує зрив російсько-білоруських переговорів з поставок нафти у грудні минулого року.

Експерт висловив думку, що хтось в РФ намагається не допустити швидкого створення митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану.

„Комусь в Росії необхідно, аби лаври поєднання країн колишнього Радянського Союзу не дісталися нинішнім президентам”, - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, білоруський уряд заявив про „безпрецедентний тиск” на членів своєї делегації під час переговорів з Росією про умови поставки нафти в країну в 2010 році.

Поки що Росія і Білорусь не підписали контракт на постачання нафти в 2010 році - очікується, що переговори з цього питання продовжаться 4 січня. Мінськ і Москва не можуть домовитися про мита на вуглеводні: у Білорусі наполягають на збереженні пільгових ставок для тієї нафти, яка переробляється на місцевих заводах, а потім іде на експорт. Крім того, обговорюється і тариф на прокачування нафти територією Білорусі, а також участь російських компаній у нафтових активах сусідньої країни. До 2010 року Росія поставляла нафту до Білорусі за пільговим експортним митом, що становило третину від того, яка платиться при експорті через інші країни.

Конфлікт Росії і Білорусі уже привів до зростання цін на нафту на світовому ринку: 4 січня вони піднялися вище позначки у 80 доларів за барель WTI. Трейдери побоюються, що ситуація може привести до зриву постачань вуглеводнів до Європи.