Доплату за транзит російської нафти зарахують при оплаті за газ

Доплата, яку ВАТ "Газпром" повинен зробити у зв`язку зі зростанням тарифу на транзит, буде зарахована при оплаті за придбаний НАК «Нафтогаз України» газ. Про це повідомив УНІАН заступник голови НАК «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН.

За його словами, в першому кварталі "Газпром" фактично не буде грошима оплачувати різницю між минулорічним і нинішнім тарифами на транзит, що виникла у зв`язку з тим, що "Газпром" авансом сплатив транзит за 1-й квартал 2010 року за минулорічним тарифом, а згодом вартість транзиту газу було збільшено.

Як повідомив заступник голови НАК «Нафтогаз України», щомісячні доплати різниці тарифу на транзит газу в 2010 році будуть використані для взаємозаліку при закупівлі Україною російського газу в 1-му кварталі ц.р., а також при розрахунку за газ, придбаний у грудні 2009 р.

В.ЧУПРУН зазначив, що найближчими днями НАК «Нафтогаз України» і «Газпром» мають намір остаточно вирішити це питання.

«Практично, «Газпром» не доплачуватиме щомісячну різницю між минулорічним тарифом на транзит і тарифом на 2010 рік. Ми, в свою чергу, не платитимемо за отриманий на цю суму газ», - сказав В.ЧУПРУН.

Як повідомляв УНІАН, ставка транзиту російського газу через територію України в 2010 році становитиме в середньому 2,7 долара за тисячу кубометрів на 100 кілометрів проти 1,7 дол. у 2009 році.

У 2009 році «Газпром» провів авансовий розрахунок за транзит газу. З урахуванням скорочення обсягів транзиту минулого року, фактично було проведено оплату обсягів транзиту, очікуваних у першому кварталі 2010 року. Тоді оплату було проведено за минулорічною ставкою транзиту.