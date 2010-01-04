Модернізація АЕС має відбуватися планомірно - Тігіпко

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО наголошує, що уроки Чорнобиля мають бути засвоєні урядом, аби програми продовження ресурсу блоків решти чотирьох українських АЕС фінансувалися планомірно та ефективно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він заявив, коментуючи набуття чинності Законом України № 886-VІ «Про загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворення об`єкта "Укриття " на екологічно безпечну систему».

«Атомна енергетика заробляє достатньо грошей, щоб їх вистачило і на модернізацію, і згодом - на приведення знятих з експлуатації енергоблоків до стану «зеленої галявини», - заявив С.ТІГІПКО.

На його переконання, уряд лише повинен за призначенням використовувати отримані АЕС доходи. “Якщо ні, то вся країна опиниться у фінансових заручниках надзвичайної програми з продовження ресурсу енергоблоків, як це відбувається зараз із ЧАЕС», - зазначив він.

На думку політика, абсолютно неприпустиме вилучення одержуваних енергетиками доходів шляхом запровадження акцизів на електроенергію.

«Уряд просто залазить в кишеню майбутніх поколінь українців, - упевнений С.ТІГІПКО. - Кошти для модернізації атомних енергоблоків повинні бути захищеними статтями бюджету державної компанії «Енергоатом». Інакше платникам податків знову доведеться терміново розщедрюватися на дуже дорогі атомні програми».