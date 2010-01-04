РФ говоритиме з Білоруссю про транзит електроенергії 11-12 січня

Російська компанія "Інтер РАО", яка володіє рядом генеруючих і розподільчих активів у РФ і за кордоном, направила білоруським партнерам пропозиції щодо умов транзиту електроенергії, але відповіді поки не отримала, наступний раунд переговорів пройде 11-12 січня, повідомив РІА “Новости” представник компанії.

Раніше сьогодні Білорусь заявила, що може припинити постачання російської електроенергії в Калінінградську область через неузгодженості умов транзиту, й звинуватила Росію в "несанкціонованому транзиті".

"Інтер РАО" направило Білорусі пропозиції щодо умов транзиту електроенергії. Відповіді поки не надійшло. Переговорний процес триває, наступний раунд переговорів пройде 11-12 січня. "Інтер РАО" діє суворо в рамках підписаних раніше п`ятирічних договорів щодо експорту-імпорту електроенергії", - зазначив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2010 року в Росії та Білорусі виникли складнощі і з транзитом іншого товару - нафти. Сторони не змогли узгодити умови поставок, оскільки Мінськ вимагає пільгових мит на нафту, що поставляється на білоруські заводи.

3 січня агентство Reuters із посиланням на анонімні джерела серед трейдерів повідомляло, що постачання нафти з Росії до Білорусі припинено, проте 4 січня цю інформацію спростували в Мінську.