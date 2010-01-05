Сьогодні Україна втратила вже майже 70% своєї ГТС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що сьогодні Україна втратила вже майже 70% своєї газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з жителями Самбора Львівської області.

В.ЮЩЕНКО пояснив це тим, що уряд підписав газові угоди, які ведуть до банкрутства НАК «Нафтогаз України», на балансі якого перебуває українська ГТС.

Президент звернув увагу на те, що у світі немає жодної країни, де б газова чи нафтова компанія були збитковими. При цьому він нагадав, що бюджет «Нафтогазу» затверджений з дефіцитом. «Якщо компанія збиткова, вона знаходиться у фазі банкрутства», - наголосив він.

«Нам не дадуть спокій, поки наша ГТС не перейде в інші руки», - зауважив В.ЮЩЕНКО. При цьому він додав, що політика уряду Юлії ТИМОШЕНКО у газовій сфері приведе Україну до втрати енергетичної та економічної незалежності.

«Чому вона це робить? Тому що ніхто, крім Кремля, не підтримує так ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧА на президентських виборах в Україні 17 січня, тому що жодна країна не дозволить собі таке втручання, яке дозволяє собі Росія. І тому зрозуміло, чому потрібно принижуватись, чому потрібно формувати не економічні, а політичні угоди по газу», - сказав глава держави.

Крім того, В.ЮЩЕНКО повторив свою тезу, що Ю.ТИМОШЕНКО їздить до Росії на переговори не з прем’єр-міністром Володимиром ПУТІНИМ, а з генеральним прокурором РФ, щоб не поновлювалась кримінальна справа про корупцію корпорації «Єдині енергетичні системи України».