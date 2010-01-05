«Укренергоефективність» приєднали до «Енергоатому»

16:00, 05 січня 2010
Енергетика
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Міністерство палива і енергетики України вирішило приєднати державне підприємство «Укренергоефективність» до НАЕК «Енергоатом».

Про це йдеться в повідомленні про ліквідацію підприємства в газеті «Урядовий кур`єр» від 5 січня з посиланням на наказ міністерства №762 від 25 грудня 2009 року.

Згідно з повідомленням, претензії кредиторів до підприємства приймаються до 6 лютого 2010 року.

«Енергоатом» ще на початку 2009 року ініціював приєднання «Укренергоефективності» з подальшим перетворенням його на відокремлений підрозділ.

У листопаді 2009 року уряд України узгодив рішення про реорганізацію держпідприємства шляхом приєднання його до "Енергоатому". Основним завданням підрозділу буде виконання робіт приладобудівного конструкторсько-технологічного характеру для потреб атомних електростанцій.

Довідка УНІАН. Державне підприємство науково-технічних робіт «Укренергоефективність» – одне з провідних підприємств Міністерства палива і енергетики України, створено в 1966 році, а до 1991 року входило до складу "Союзенергоавтоматика". Підприємство спеціалізується на наданні послуг з автоматизації процесів хімічного контролю водно-хімічного режиму енергооб`єктів; автоматизації розпалювання енергетичних котлів і контролю процесів горіння загального факела і окремих пальників. Крім того, підприємство надає послуги з проведення енергоаудиту і розробки заходів щодо підвищення ефективності енергетичного циклу і екологічних показників промислових об`єктів.

ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва більш як 50% в загальному обсягу виробництва електроенергії України. Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, що відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

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