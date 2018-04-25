Українська ГТС де-факто вже не наша?!

Практично сенсаційна заява Віктора Ющенка про те, що Україна втратила майже 70% газотранспортної системи потребує додаткових з`ясувань і уточнень. Нинішня ситуація - десять днів до президентських виборів - змушує політиків "сколихувати" електорат все більш гострими та гарячими заявами. Втім, народну мудрість про неможливість диму без вогню теж ніхто не скасовував...

Що можуть означати слова Ющенка, УНІАН спробував з`ясувати у представника Президента України з міжнародних питань і енергетичної безпеки Богдана Соколовського.

- Богдане Івановичу, заява Президента Віктора ЮЩЕНКА 5 січня про те, що на сьогоднішній день Україна втратила майже 70% газотранспортної системи викликала деяке, м`яко кажучи, здивування. Не могли б Ви пояснити, що вона означає.

- Це дуже просто. На сьогоднішній день ГТС юридично наша, але ми фактично втратили можливість управляти нею. Де-юре вона наша, а де-факто ми управляти нею самостійно не можемо. Управління фактично перейшло до «Газпрому». Це не приховує і керівництво НАК «Нафтогаз України» і Олег Дубина (Глава правління НАК "Нафтгоаз України" - ред.) про це написав відверто в листі. Керівництво «Нафтогазу» при всій своїй активності, потрапило в таку ситуацію.

- Я, наприклад, не чув подібних заяв і не читав ніде. Про який лист Ви говорите?

- Це лист Олега Дубини, а я його дуже поважаю – він хороший менеджер, так от, цей лист він написав в грудні і направив в Секретаріат Президента. У ньому йшлося про те, що без дозволу, саме дозволу, а не узгодження Газпрому, він не може передати копії протоколів від 24 листопада 2009 р. (Протоколи були підписані на додаток до україно-російських газових контрактів і, зокрема, повинні передбачати, що Росія не вимагатиме штраф з України за недобір газу. Тоді ж з`явилася інформація, що НАК не може передати в СП копії протоколів без дозволу російської сторони - ред.). Тому ми до кінця і не знаємо, що в цих протоколах записано, які там зобов`язання ми взяли на себе. Про що це говорить? Про те, що ми де-факто своєю ГТС не керуємо.

У найближчі три місяці ми зобов`язані виконувати абсолютно всі замовлення без всяких розмов, оскільки ми отримали передоплату за транзит, маленьку, але вона за контрактом одержана. На яку станцію, в яких об`ємах, в який час доби нам подають газ – все визначає "Газпром". Ми все зобов`язані виконувати і не маємо можливостей вплинути на транзит.

На сьогодні «Газпром» викупив без всяких обмежень транзитні потужності. Як це розцінити? У нас транзитних потужностей на 140 млрд. куб. м в рік і всі вони законтрактовані ["Газпромом"] і нам не дозволяється впустити когось третього.

- З чого виходить, що всі потужності законтрактовані?

- Це виходить з самих контрактів і крім того, підтверджено технічною угодою, за якою ніхто третій, без узгодження з партнерами - «Газпромом» і «Нафтогазом», - не може увійти до системи. Фактично, НАК втратив можливість бути незалежним він змушений робити все те, що йому скаже «Газпром». Для росіян це нормально – це їхня тактика і стратегія. За них можна тільки порадіти.

Крім того, «Газпрому» сьогодні вигідно недовантажувати наші сховища. І в кінці грудня наш уряд затвердив баланс газу так, що на кінець року ми повинні вийти на 16 млрд. кубометрів газу в сховищах. Ми вперше вийдемо на таке завантаження сховищ. Такого ще експерименту наша ГТС не проходила за всі роки існування.

А щодо оплати, то і в цьому питанні, враховуючи, що у нас обмежені кредитні можливості по лінії МВФ і інших європейських банків, ми можемо розраховувати лише на поблажки «Газпрому».

- А яка вигода «Газпрому» в тому, що в ПCГ буде менше газу?

- Відсутність достатнього запасу газу в ПCГ обмежує можливість для переходу в автономний режим, як це було в січні 2009 року (коли через відсутність контрактів "Газпром" припинив подавати газ і Україна перейшла на використання власних резервів - ред.).

При такому малому запасі ми навіть дві доби не протягнемо в холодну погоду, яка була в кінці грудня-початку січня ц.р. Не можна буде більш ніж 120 млн. кубометрів в добу підняти з сховищ, а нам треба за такої погоди 300-350 млн. куб.

Ось і виходить, що Росії дуже невигідно, щоб ПCГ України були нормально заповнені, тому що тоді, при повторенні ситуації 2009 року з перекриттям газу, ми зможемо протягнути тим довше, чим більше у нас буде газу в ПCГ. З урахуванням забезпечення транзиту критичний об`єм газу в ПCГ повинен бути на рівні 22 млрд. кубометрів. - До речі, щодо оплати. Як Ви можете оцінити варіант фактичного взаємозарахування оплати збільшеного тарифу за транзит і розрахунку за використаний газ?

- В принципі така схема, якщо вона буде прозорою, є цілком нормальною. Я не бачу в цьому великої проблеми, але все залежить, знову ж таки, від умов. Поки незрозуміло, наприклад, якою буде ціна технологічного газу цього року або минулого. Не забувайте, що для підтримки транзиту потрібно 6,5 млрд. кубів газу – це великі гроші. Якщо за середньою ціною 2009 року, то це близько 1,3 млрд. доларів, за ціною першого кварталу 2010-го - 1,9 млрд. дол. Отже, тут є різниця.

- Як Ви думаєте, чи вдасться без проблем розрахуватися за грудневий газ 11 січня?

- Я сподіваюся, що в січні за грудневий газ буде заплачено без проблем. Сума не найбільша з тих, які ми платили – йдеться про 500 з гаком мільйонів доларів. Близько 40% цієї суми буде заплачено за рахунок засобів одержаних НАКом з ринку, плюс ще по різниці тарифів за транзит набігає чимала сума, крім того, є дозвіл використовувати валютні резерви. Правда, я вважаю, що це не діло брати гроші зі скриньки. Це фактично витрачання резервів на проїдання, а не на розвиток. Мені, чесно кажучи, такий варіант не подобається.

- Дякую за інтерв`ю.

Розмовляв Юрій Дощатов (УНІАН)