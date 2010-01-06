За імпортований у грудні газ "Нафтогаз" заплатить 892 млн. дол.

За газ, придбаний у грудні 2009 року, НАК «Нафтогаз України» заплатить ВАТ «Газпром» 892 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН.

При цьому він зазначив, що немає ніяких сумнівів у тому, що платіж буде проведено вчасно.

«Абсолютно точно, що до 11 січня ми заплатимо. Сума становить 892 млн. дол.»,- сказав Ю.ПРОДАН.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» домовилися перенести крайній термін оплати за поставлений в Україну в грудні газ із 7 на 11 січня.

Про це домовлено за підсумками зустрічі голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА і голови правління НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ 22 грудня 2009 р. у Москві.

Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язана щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Досі Україна своєчасно й у повному обсязі розраховувалася з «Газпромом» за поставлений газ.