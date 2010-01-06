Туркменістан та Іран відкрили новий газопровід

Президенти Ірану і Туркменістану Махмуд АХМАДІНЕДЖАД і Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВ офіційно відкрили новий газопровід, який з`єднав дві країни. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Газопровід Довлятабад-Серахс-Хангеран став другою трубою, через яку постачатиметься в Іран туркменський газ. Його довжина становить 30,5 км.

За слова М.АХМАДІНЕДЖАДА, запуск газопроводу дасть змогу вивести туркменський газ не тільки на іранський ринок, але і далі в регіон Перської затоки. У свою чергу, Г.БЕРДИМУХАМЕДОВ підкреслив, що успішне завершення будівництва показало можливості країн в реалізації складних у науково-технічному відношенні проектів.

Спорудження газопроводу допоможе майже подвоїти експорт туркменського газу до Ірану - з нинішніх 8 мільярдів кубометрів за рік до 14 мільярдів. У майбутньому планується, що оборот досягне 20 мільярдів кубометрів.

Туркменістан почав активно шукати розширення газових зв`язків з Іраном після конфлікту з Росією, коли "Газпром" відмовився купувати в Ашгабата паливо, обгрунтувавши цей крок дуже високою його вартістю. На початку 2009 року близько 90 відсотків газового експорту Туркменістану припадало на Росію.

Крім Ірану, Туркменістан налагодив співпрацю і з Китаєм. У грудні 2009 року країна відкрила новий газопровід, яким у КНР через Середню Азію постачатиметься майже 40 мільярдів кубометрів газу на рік.