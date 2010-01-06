Мінськ не змінює своєї позиції на переговорах з Москвою

Позиція Мінська на переговорах про поставки російської нафти до Білорусі, які у середу проходять у Москві, залишається незмінною, заявив представник Посольства Білорусі в РФ.

Як повідомляє білоруське державне агентство «Белта», сьогодні вранці розпочалися переговори у Міністерстві енергетики РФ. Білоруську сторону на переговорах представляють заступник міністра економіки Анатолій ФІЛОНОВ і голова концерну "Белнефтехим" Валерій КАЗАКЕВИЧ.

«Позиція білоруської сторони у переговорах грунтується на необхідності виконання раніше досягнутих домовленостей на вищому рівні, а також угоди в рамках Митного союзу», - заявив представник білоруського посольства, слова якого наводить «Белта».

«У разі узгодження експертами остаточного варіанту протоколу щодо поставок нафти до Білорусі перший заступник прем`єр-міністра Білорусі Володимир СЄМАШКО готовий виїхати до Москви для підписання документів», - зазначив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, Росія і Білорусь увійшли в 2010 рік без угоди про торгівлю нафтою. Російська сторона заявляла, що у разі непідписання угоди з 1 січня Білорусі доведеться сплачувати 100% митного збору при поставці російської нафти. Мінськ, у свою чергу, наполягає на пільговому митному режимі. До 2010 року Росія поставляла нафту до Білорусі за пільговим експортним митом, що складало третину від тієї суми, яка сплачується при експорті через інші країни.

Конфлікт Росії і Білорусі вже привів до зростання цін на нафту на світовому ринку: 4 січня вони піднялися вище за позначку в 80 доларів за барель WTI. Трейдери побоюються, що ситуація може привести до зриву поставок вуглеводнів до Європи.