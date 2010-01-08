Нафтогаз повністю сплатив грудневі поставки газу

"Газпром" офіційно підтвердив, що "Нафтогаз України" повністю сплатив поставки російського газу за грудень.

"Нафтогаз України" повністю сплатив грудневі поставки газу", - заявили РІА «Новости» в Управлінні інформації російського газового холдингу.

Як повідомлялося, 6 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО у листі голові Національного банку Володимиру СТЕЛЬМАХУ заявив, що "Нафтогаз" не має коштів для розрахунку з "Газпромом" за поставлений у грудні газ. У зв`язку з цим В.ЮЩЕНКО звернувся до В.СТЕЛЬМАХА з проханням зібрати правління Нацбанку і через механізми викупу цінних паперів уряду знайти можливість розв’язання цієї проблеми.

Учора прес-секретар "Нафтогазу" Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ повідомив, що компанія повністю розрахувалася з "Газпромом" за грудневі поставки. Відповідно до контракту, "Нафтогаз України" має щомісяця направляти "Газпрому" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. Цього разу - у зв`язку з новорічними святами - "Газпром" і "Нафтогаз" домовилися перенести останній термін оплати за поставлений до України в грудні газ з 7 на 11 січня.