Білоруські і російські експерти не змогли домовитися

Під час чергового раунду переговорів про умови постачань нафти з Російської Федерації до Білорусі, проведеного 6-7 січня в Москві, білоруські і російські експерти не змогли істотно зближувати позиції сторін з принципових питань.

Про це повідомляє агентство «БЕЛТА» з посиланням на джерело, близьке до переговорів.

"Під час переговорів представниками білоруської сторони пропонувалися аргументовані компромісні варіанти з усіх обговорюваних позицій. Проте було очевидним, що російські парламентери не були готові приймати якісь принципові рішення, керуючись виключно раніше одержаними вказівками щодо переговорної позиції", - зазначив він.

В результаті сторони прийняли рішення взяти паузу в переговорах для проведення додаткових консультацій.