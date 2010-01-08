Узбекистан на третину зменшив поставки газу

Узбекистан з 7 січня на третину скоротив поставки природного газу до Таджикистану. Про це повідомив заступник голови "Таджиктрансгазу" Шавкат ШОЇМОВ.

Як передає Лента.ру, Ташкент вимагає від Душанбе передоплати, хоча "Таджиктрансгаз" не має поточних боргів перед "Узтрансгазом". Коштів, необхідних для передоплати, у таджицької компанії немає. Ш.ШОЇМОВ пояснив відсутність коштів боргами клієнтів "Таджиктрансгазу" усередині республіки.

За словами Ш.ШОЇМОВА, "Узбекистан скоротив добові поставки природного газу до Таджикистану на 30 відсотків - з 480 до 336 тисяч кубометрів". У результаті скорочення поставок газу постраждають промислові підприємства республіки. Це стосується, зокрема, державного заводу "Таджикцемент" - єдиного в країні виробника цементу, а також державної алюмінієвої компанії ТАЛКО.

Майже весь газ, що споживається у Таджикистані, закуповується в Узбекистані. За останній рік Узбекистан за борги неодноразово скорочував обсяг газу, що поставляється Таджикистану.

"Таджиктрангаз" і "Узтрансгаз" домовилися, що Таджикистан придбає впродовж року 250 мільйонів кубометрів за ціною 240 доларів за тисячу кубометрів. Душанбе також погодився перейти на подекадну передоплату за поставки газу, яку, як виявилося, вчасно вносити не може.

У січні-листопаді 2009 року Таджикистан імпортував 198,5 мільйона кубометрів газу, що на 56,4 відсотка менше від поставок за аналогічний період 2008 року. За цей же період видобуток газу в Таджикистані досяг 16,9 мільйона кубометрів, що на 15 відсотків перевищує видобуток за 2008 рік.