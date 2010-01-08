Ющенко проти створення консорціуму Україною, РФ і ЄС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО негативно ставиться до ідеї створення Україною, Росією та Європейським Союзом консорціуму з використання газотранспортної системи України.

Про це він сказав в інтерв’ю радіо «Свобода», коментуючи відповідну ідею, озвучену нещодавно лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Я ставлюсь негативно. Чому Росія не пропонує консорціум по видобутку своїх газу та нафти з іншими країнами?», - запитав Президент.

Він наголосив, що в Україні є власна компанія - «Нафтогаз України», яка може “блискуче давати відповідь на забезпечення транзиту нафти та газу”.

«Для чого нам консорціум? Що, ми не можемо організувати свою власну монополію? Чому тільки Україна ставить питання, як віддати свою ГТС?», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, він розуміє, який консорціум мав на увазі В.ЯНУКОВИЧ. Президент нагадав, що 6 років тому В.ЯНУКОВИЧ говорив про доцільність створення консорціуму на двосторонньому рівні з Росією.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні треба ставити питання по-іншому – залучення іноземних інвестицій для модернізації української ГТС.