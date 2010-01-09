Знеструмлено 31 населений пункт

У трьох областях України залишається знеструмленим через негоду 31 населений пункт.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на 07:00 9 січня у трьох областях залишається знеструмленим 31 населений пункт.

Без електропостачання залишаються, зокрема у Харківській 18 населених пунктів, у Полтавській – 11 і в Луганській області 2 населені пункти.

Електропостачання відновлюють бригади обленерго.