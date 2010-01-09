У Китаї загинули 12 гірників

Дванадцять гірників загинули у результаті сильної пожежі на вугільній шахті в місті Синьюй провінції Цзянси (Східний Китай).

Як повідомляє сьогодні ІТАР-ТАСС, інцидент стався у п`ятницю на вугільному підприємстві "Мяошан", розташованому в міському районі Юйшуй. За інформацією, що надійшла, загоряння було спричинене коротким замиканням у високовольтному кабелі 8 січня, внаслідок чого гірників було заблоковано під землею. Тіла загиблих гірників вдалося знайти лише сьогодні вранці - після того, як пожежники загасили вогонь у забої .