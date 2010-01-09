Посадовці шахти перерахували 435 тис. грн. за невиконані роботи

На Луганщині працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадових осіб однієї з шахт.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, зазначені особи уклали угоду з виробничою компанією на виконання гірничо-монтажних робіт, за які перерахували понад 435 тис. гривень. При цьому замовлені роботи виконані не були. Органами прокуратури за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).