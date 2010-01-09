Президент Польщі візьме участь у саміті щодо ЄАНТК

Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ 14 січня візьме участь у енергетичному саміті, присвяченому розвитку проекту Євроазіатського нафтотранспортного коридору, котрий відбудеться в Батумі (Грузія).

Як повідомили УНІАН у прес-службі польського президента, в саміті планують взяти участь також Президенти України, Азербайджану, Грузії та Литви.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва Євроазіатського нафтотранспортного коридору Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ виникла в середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дав би можливість поставляти каспійську нафту в країни Західної та Центральної Європи.

23 травня 2003 року в Брюсселі уряди України, Польщі та Єврокомісія підписали спільну декларацію про підтримку проекту ЄАНТК. Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу Броди – Плоцьк, який дав би можливість протягнути вже побудовану українську трубу з Одеси на Чорному морі до польського Гданська на узбережжі Балтійського моря.

Вартість реалізації ЄАНТК на базі нафтопроводу «Одеса-Броди», згідно із затвердженим ТЕО, становить 2-8 млрд. дол. залежно від обсягів транспортування нафти.