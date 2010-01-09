Туркменія відновляє поставки газу до Росії

Поставки туркменського природного газу до Росії поновлюються у суботу, 9 січня. Про це повідомило інформоване джерело в Державному концерні «Туркменгаз».

Як передає Газета.Ru, раніше офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ повідомляв, що поставки туркменського газу до Росії мають поновитися вранці 9 січня.

«9 січня о 10-й годині ранку почнеться постачання газу з Туркменії. Всі спірні питання щодо поставок було знято», - заявив він.

Як повідомлялося, у квітні стався розрив труби на ділянці газопроводу Середня Азія-Центр у Туркменії, через це туркменський газ повністю перестав надходити на територію Росії. Газопровід пізніше було відновлено, проте поставки газу не були відновлені.

22 грудня минулого року Росія і Туркменістан досягли домовленості про відновлення поставок туркменського газу в період з 1 по 10 січня 2010 року в обсягу до 30 млрд. кубометрів щорічно.