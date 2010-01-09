Президент Польщі критикує уряд за газовий договір з РФ

Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ розкритикував польський уряд за узгоджений з Російською Федерацією новий газовий договір, який - на його думку - веде до зміцнення залежності поляків від газових поставок з РФ.

Про це йдеться у повідомленні канцелярії польського президента, яким володіє УНІАН.

Президент нагадав, що в листопаді минулого року він вислав лист главі польського уряду Дональду ТУСКУ, котрий є його головним політичним конкурентом на виборах президента Польщі 2010 року, в якому просив роз’яснити умови узгодженого з росіянами договору.

"Отримані відповіді не можна визнати задовольняючими. Досі залишається без переконливої відповіді, чому контракт з Газпромом повинен діяти так довго - аж до 2037 року? Чому не звернулися за допомогою Європейського Союзу", - відзначили у канцелярії.

Л.КАЧИНСЬКИЙ відзначив, що Лісабонський договір, котрий він підписав минулого року, передбачає принцип енергетичної солідарності 27 держав ЄС.

Польський президент висловив надію, що найближчим часом буде вирішена проблема із додатковими доставками газу до Польщі, котра з 2009 року не отримує 25% газового імпорту.

"Водночас (він має надію), що це не відбудеться коштом нашої безпеки", - відзначили у канцелярії.

"Президент занепокоєний, що ціною за короткотермінове вирішення проблем дефіциту газу можуть бути довгострокові поступки - поглиблення та зміцнення енергетичної залежності від одного постачальника", - додали у канцелярії.

Як повідомляв УНІАН, у грудні Польща та РФ після тривалих переговорів узгодили текст нового газового договору, який для набуття чинності мав бути затверджений урядами держав.

Однак, польський віце-прем’єр Вальдемар ПАВЛЯК несподівано заявив про те, що заблокує затвердження договору поки не буде вирішена низка спірних питань, серед яких оплата росіянами 80-100 млн. доларів боргу за транзит газу до Німеччини.