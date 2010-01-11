На саміті у Батумі приймуть декларацію за проектом Одеса-Броди-Гданськ

Енергетичний саміт, який пройде 14 січня у Батумі (Грузія), ухвалить декларацію про принципи енергозабезпечення Західної Європи, сказав міністр енергетики Грузії Александр ХЕТАГУРІ в інтерв`ю бакинському інформагентству Trend.

За інформацією адміністрації Президента Грузії, у саміті візьмуть участь президенти Польщі, Азербайджану, України, а також перші особи урядів країн Балтії, Румунії, Болгарії, Туркменії, Казахстану.

"Цей саміт присвячено розвитку Південного енергетичного коридору, який ставить за мету обговорення поставок каспійських енергоносіїв для країн Західної Європи. Буде розглянуто і ухвалено на рівні президентів декларацію про принципи енергозабезпечення Західної Європи", - говорить А.ХЕТАГУРІ.

За словами грузинського міністра, учасники заходу обговорять роботу СП "Сарматія" із забезпечення нафтою трубопроводу "Одеса-Броди-Плоцьк" і ухвалять декларацію за даним проектом.

А.ХЕТАГУРІ сказав також, що між учасниками зустрічі вестимуться "певні бесіди" і на тему реалізації проекту газопроводу "Набукко".

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва євразійського нафтотранспортного коридору Одеса–Броди–Плоцьк–Гданськ виникла у середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дав би можливість поставляти каспійську нафту до країн Західної і Центральної Європи.

23 травня 2003 року у Брюсселі представники уряду України, Польщі та Єврокомісія підписали спільну декларацію про підтримку проекту ЄАНТК. Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу Броди–Плоцьк, який дав би можливість протягнути вже споруджену українську трубу з Одеси на Чорному морі до польського Гданська на узбережжі Балтійського моря.

Вартість реалізації ЄАНТК на базі нафтопроводу «Одеса-Броди», відповідно до затвердженого ТЕО, становить 2-8 млрд. дол., залежно від обсягів транспортування нафти.

Будівництво нафтопроводу "Одеса-Броди" завершилося у травні 2002 року. Магістраль має довжину 674 кілометрів, діаметр труби - 1020 міліметрів. Потужність першої черги нафтопроводу і терміналу становить 9-14 мільйонів тонн на рік. Техніко-економічне обґрунтування проекту передбачає поетапну реалізацію проекту коридору, зокрема, з`єднання української і польської нафтотранспортних систем шляхом будівництва нафтопроводу "Броди-Плоцьк". На цьому етапі, після завершення будівництва, каспійська нафта почне поставлятися на польські нафтопереробні заводи.

Роботи у рамках проекту веде СП "Сарматія", учасниками якої є SOCAR, грузинська GOGC, українська "Укртранснафта", польська PERN Przyjazn і литовська Klaipedos Nafta з пайовою участю по 24,75% у основних учасників і 1% - у литовської компанії.

Проект газопроводу "Набукко", вартістю 7,9 мільярдів євро, передбачає поставки газу з Каспійського регіону і Близького Сходу до країн ЄС в обхід Росії.

Початок будівництва газопроводу намічено на 2011 рік, перші поставки - на 2014 рік. Максимальна потужність трубопроводу становитиме 31 мільярд кубометрів на рік. Учасниками проекту з рівними частками по 16,67% є австрійська OMV, угорська MOL, болгарська Bulgargaz, румунська Transgaz, турецька Botas і німецька RWE.