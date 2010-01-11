Молдова платитиме за російський газ 233 дол.

З 1 січня ціна російського газу, що поставляється до Молдови, зросла на 34 долари з діючої в четвертому кварталі ціни 199 доларів за 1 тисяча кубометрів - до 233 доларів за 1 тис. куб. м. Про це повідомляє РІА “Новости”.

Із 2008 року ціни на природний газ, що поставляється Росією Молдові, переглядаються кожного кварталу, згідно з угодою, укладеною в січні 2007 року "Газпромом" і Кабінетом міністрів Молдови. Термін дії договору - п`ять років.

Ціна газу в першому кварталі 2009 року становила 339,25 долара за 1 тисяча кубометрів, в другому - 255,71 долара, в третьому - 186,85 долара, повідомили в прес-службі підприємства "Молдова-газ".

У вересні минулого року молдавське Агентство з регулювання в енергетиці зменшило середній тариф на газ для побутових споживачів на 10,1% - до 3,166 тисяч молдавських леїв (256 доларів).

Молдова (без урахування Придністров`я) в 2010 році планує імпортувати близько 1,2 мільярдів кубометрів газу, що приблизно на 100 мільйонів більше, ніж у 2009 році.

На думку експертів, подорожчання природного газу призведе до збільшення тарифів на енергоносії, і уряд вже розглядає заходи щодо пом`якшення економічних наслідків підвищення цін для соціально уразливих верств населення.

СП "Молдова газ" створено в 1999 році, "Газпром" володів 50%+1 акцією, Молдова - 35,33%, адміністрація Придністров`я - 13,44%. У 2005 році Придністров`я заявило в односторонньому порядку про вихід зі складу СП і передачу своїх акцій в довірче управління "Газпрому". У грудні 2006 року "Газпром" і уряд Молдови підписали протокол про співпрацю до 2011 року, що передбачає поступове доведення цін на газ для республіки до рівня європейських.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» прогнозує, що ціна імпортного газу для України в першому кварталі становитиме 305,2 дол. за тис. кубометрів.

Вартість російського газу для Білорусі в першому кварталі 2010 року становитиме близько 168 доларів за тисячу кубометрів.