«Донбасенерго» залучить кредит 55 млн. грн.

Енергогенеруюча компанія ВАТ «Донбасенерго» оголосила торги з визначення банку для надання короткострокової позики у розмірі 55 млн. грн.

Про це сказано в офіційному повідомленні компанії, опублікованому у «Віснику державних закупівель».

Згідно з повідомленням, термін надання послуги: лютий 2010 – лютий 2011 року.

Заявки на участь у торгах приймаються до 25 січня, тоді ж планується їх розкриття.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2009 року «Донбасенерго» вже залучала короткостроковий кредит у ВАТ «Ощадбанк» у розмірі 200 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції – Старобешівську і Слов`янську, сумарна потужність яких складає 2550 МВт.

Статутний фонд ВАТ «Донбассенерго» складає 236 млн. 443,01 тис. грн.

Державі належать 85,77% акцій ВАТ, які передані в управління НАК «Енергетична компанія України».

«Донбасенерго» закінчила 9 місяців 2009 року зі збитком 100,6 млн. грн.