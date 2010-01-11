Petro-Canada знайшла нове нафтове родовище

Канадська нафтова компанія Petro-Canada заявила про виявлення невідомого раніше нафтового родовища в Північному морі, повідомило у понеділок агентство «Франс Прес» з посиланням на заяву норвезького Управління з нафти.

За даними агентства, обсяг потенційних запасів нафти в новому родовищі, що розташоване в 15 кілометрах від родовища "Снорре" (Snorre), яке вже розробляється, може варіюватися від 44 до 252 мільйонів барелів.

Petro-Canada належать 65% ліцензії на розвідку і видобуток в «Снорре», 20% належать німецькими Wintershall, і ще 15% - норвезькій Spring Energy.

Petro-Canada - велика нафтогазова компанія Канади, яка веде активну діяльність в Канаді і за її межами. На міжнародних ринках Petro-Canada проводить розвідку, розробку і видобуток нафти і газу в районах Північно-Західної Європи, Північної Африки, Близького Сходу і півночі Латинської Америки.