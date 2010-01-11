Уряд дозволив купувати вугілля у одного постачальника

Кабінет Міністрів України дозволив державним енергогенеруючим компаніям в 2010 році купувати енергетичне вугілля за спрощеною процедурою торгів з одним учасником – державним оператором ринку вугільної продукції ДП «Вугілля України».

Про це говориться в постанові Кабміну № 1416 від 29 грудня 2009 року, текст якого обнародувано на урядовому порталі.

Згідно з документом, уряд зобов`язав генкомпанії надавати відповідні звіти про проведення торгів за спрощеною процедурою Міністерству економіки України і Контрольно-ревізійному управлінню.

Таким чином, Кабмін продовжив на поточний рік для ДП «Вугілля України» статус єдиного постачальника вугільної продукції для державної генерації.

Довідка УНІАН. ДП «Вугілля України» є оператором Оптового ринку вугільної продукції і здійснює продаж практично всього вугілля, видобутого на вугільних підприємствах, що перебувають в управлінні Міністерства вугільної промисловості України.