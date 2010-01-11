На саміті в Грузії буде презентовано ТЕО ЄАНТК

На енергетичному саміті в Грузії 14 січня 2010 року буде презентовано останнє техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) створення Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору на базі трубопроводу Одеса – Броди – Плоцьк.

Про це кореспонденту УНІАН в Польщі повідомив директор компанії «Сарматія» Сергій СКРИПКА.

Він зазначив, що останнє ТЕО, підготовка якого була завершена в травні 2009 року, буде вперше презентовано президентам та іншим високопосадовцям держав – учасниць проекту.

За даними С.СКРИПКИ, в роботі саміту планують взяти участь представники Європейської комісії і Казахстану, яких намагаються залучити до участі в проекті.

Директор «Сарматії» відзначив, що за підсумками саміту прогнозується підписання двох декларацій: загальної підсумкової та окремої щодо проекту ЄАНТК.

С.СКРИПКА сказав, що, крім проекту постачання каспійської нафти за маршрутом Одеса – Броди – Плоцьк, учасники планують обговорити проект «Набукко».

Як повідомляв УНІАН, за даними адміністрації президента Грузії, в енергетичному саміті 14 січня в Батумі візьмуть участь президенти Польщі, Азербайджану, України, а також перші особи урядів країн Балтії, Румунії, Болгарії, Туркменії, Казахстану.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ виникла в середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дав би можливість поставляти каспійську нафту в країни Західної і Центральної Європи.

23 травня 2003 року в Брюсселі уряду України, Польщі і Єврокомісія підписали спільну декларацію про підтримку проекту ЄАНТК. Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу Броди – Плоцьк, який дав би можливість протягнути вже побудовану українську трубу з Одеси на Чорному морі до польського Гданська на побережжі Балтійського моря.

Вартість реалізації ЄАНТК на базі нафтопроводу Одеса – Броди, згідно із затвердженим ТЕО, становить 2-8 млрд. дол. залежно від обсягів транспортування нафти.