PGNiG та „Газпром” відновлять переговори

Представники польської нафтогазової компанії PGNiG та російського „Газпрому” сьогодні у Москві відновлять переговори відносно додаткових поставок газу до Польщі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі PGNiG, у переговорах візьмуть участь глава правління PGNiG Міхал ШУБСЬКИЙ, його заступник із питань стратегії Радослав ДУДЗІНСЬКИЙ та керівник департаменту отримання газу Маріян ЛУКАШЕВИЧ.

Російський „Газпром” на переговорах представлятимуть представники компанії Gazprom Export, котра займається закордонними поставками російського газу.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем’єр Польщі Вальдемар ПАВЛЯК у середині грудня 2009 р. заявив, що заблокує затвердження нового міжурядового договору між Польщею та РФ про поставки газу, поки PGNIG та „Газпром” не вирішать низку недовирішенних справ.

Серед них він назвав оплату 100 млн. доларів боргу за транзит російського газу, подання документів на затвердження нових тарифів на транспортування газу з РФ до Німеччини польською територією та можливість зменшення для поляків ціни на російський газ.

Довідка УНІАН. Польща з 2009 року недоотримує 25% імпортного газу, який з 2006 року поставляв в країну швейцарський трейдер „РосУкрЕнерго” і котрий після українсько-російського газового конфлікту на початку минулого року перестав виконувати свій контракт.

PGNIG заявляє, що без додаткових поставок газу з РФ при сприятливій погоді (близькі нуля температури) може гарантувати поставки внутрішнім споживачам максимально до лютого 2010 року. В іншому випадку компанія буде змушена обмежувати споживання для промислових споживачів, як це було на початку минулого року після російсько-українського газового конфлікту.