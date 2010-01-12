Тігіпко: газотранспортний консорціум слід створити

Кандидат у президенти Сергій ТІГІПКО вважає створення міжнародного газотранспортного консорціуму за участю України, європейських енергохолдингів і “Газпрому” єдиним правильним рішенням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, за його словами, “жоден з нинішніх керівників держави не підтримає створення міжнародного газотранспортного консорціуму – адже це означало б втрату їхнього особистого контролю над великими фінансовими потоками”. Так він прокоментував заяву Президента Віктора ЮЩЕНКА про те, що Україні невигідне входження в будь-які газові консорціуми. В.ЮЩЕНКО вважає, що управляти ГТС може державний монополіст, «який би проводив блискучу політику в цій галузі», йдеться у повідомленні прес-служби С.ТІГІПКА.

«Ні команда «Нафтогазу», лояльна до Президента, ні команда, яка підтримує прем’єр-міністра, не змогли довести, що вони є ефективними управлінцями і переговірниками. Ці люди фактично розвалили НАК і поставили газотранспортну систему під загрозу силового відбору. Таку «блискучу» політику ми вже спостерігали», – зауважив С.ТІГІПКО.

«Часткова приватизація труби, за якої контроль зберігається за Україною, і створення керівної компанії, до якої б входили представники європейських енергохолдингів і «Газпрому», – можливо, непопулярне, але єдине правильне рішення, – констатує він. – ТИМОШЕНКО і ЮЩЕНКО ніколи не підтримають його, так само, як і будь-які плани реформування «Нафтогазу». Адже контроль над цією компанією і розпорядження її активами дає великі можливості для особистого збагачення».

«НАК не можна порівнювати з європейськими енергетичними холдингами і навіть «Газпромом», адже всі вони є публічними компаніями. Ми ж маємо непрозору і непідконтрольну монополію. Цю ситуацію потрібно зламати», - впевнений С.ТІГІПКО.