«Прикарпаттяобленерго» інвестує 65 млн. грн. в інфраструктуру

У 2010 році ВАТ «Прикарпаттяобленерго» планує інвестувати 65 млн. грн. у виконання цільових програм.

Про це УНІАН повідомили у відділі інформаційної політики компанії.

Вказані кошти закладаються в інвестиційну складову тарифу на поставку електроенергії. Основні напрями капіталовкладень «Прикарпаттяобленерго»: модернізація і оновлення розподільних мереж; вдосконалення обліку електроенергії; модернізація транспортних засобів; впровадження і розвиток інформаційних технологій, а також новітніх комунікаційних і телекомунікаційних систем; розвиток і автоматизація диспетчерсько-технологічного управління і подібне.

До 70% інвестицій компанія направить на будівництво, модернізацію і реконструкцію електричних мереж і устаткування.

Довідка УНІАН. «Прікарпатьеобленерго» є монопольним постачальником електроенергії на території івано-франківської області.

За даними Агентства по розвитку інфраструктури фондового ринку, 25,02% акцій "Прікарпатьеобленерго" належать державі і передані до статутного фонду НАК "Енергетична компанія України". Недержавними акціонерами «Прікарпатьеобленерго» є кіпрські Larva Investments Limited і Bikontia Enterprises Limited, яким належать по 16,88% акцій, 16,55% – Lex Perfecta Limited і 11,04% – Margaroza Commercial Limited (обидві – Кіпр).