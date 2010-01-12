«Укренерго» проведе аукціон із експорту електроенергії

НЕК «Укренерго» оголосило про проведення місячного аукціону з надання послуг доступу до пропускної спроможності міждержавного перетину для експорту електроенергії в лютому.

Відповідне оголошення оприлюднено на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, як і на попередній місячний аукціон, на цей компанія вирішила виставити 250 МВт пропускної спроможності так званого «Бурштинського енергоострова», який працює в синхронному режимі з UCTE і з якого Україна здійснює експорт електроенергії до Румунії, Словаччини та Угорщини. Перетин «Бурштинського енергоострова» розбито на 4 нерівних лота: один на 100 МВт і три по 50 МВт. При цьому послуги із доступу тільки до 100 МВт перетину гарантуються компанією в повному обсязі протягом усього лютого. Решта три лота по 50 МВт не гарантуються системним оператором, що означає, що вони можуть бути скореговані «Укренерго» в оперативному порядку при виникненні аварійних ситуацій або зміні балансу потужності в Об`єднаній енергосистемі України. Стартова ціна лотів із «Бурштинського енергоострова» коливається в межах від 487,536 тис. грн. до 975,072 тис. грн.

Крім того, на аукціон буде виставлено пропускну спроможність перетину з Польщею «Добротворська ТЕС – Замость (Польща)» двома негарантованими лотами 135 і 80 МВт. Початкова вартість лотів – 1,316 млн. грн. і 780,057 млн. грн. відповідно.

Також «Укренерго» виставило на торги чотири лоти сумарним обсягом 250 МВт у напрямку на Молдову й дев`ять лотів, загальним обсягом 1600 МВт, у напрямку Росії.

«Укренерго», як і на минулому місячному аукціоні, вирішило не виставляти на лютневий аукціон експортний перетин у напрямку на Білорусь, по якому в даний час у рамках міждержавної угоди здійснюється експорт електроенергії державним підприємством «Укрінтеренерго», яке пролонгувало експортний контракт із «Біленерго» на 2010 рік.

Заявки на участь в аукціоні приймаються до 16:00 18 січня. Аукціон відбудеться 19 січня о 15:00 (м. Київ, вул. Комінтерну, 27).

Як повідомляв УНІАН, у грудні НЕК «Укренерго» реалізувало на аукціоні з надання доступу до пропускної спроможності міждержавних мереж України для експорту електроенергії на період із 1 по 31 січня 250 МВт перетину так званого «Бурштинського енергоострова» за 8 млн. 109,380 тис. грн.

На січневий аукціон заявки надійшли тільки на чотири лоти «Бурштинського енергоострова». У торгах брали участь ТОВ «Східенерго» (ДТЕК), держпідприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго», а також ВАТ «Західенерго», яке фактично не брало активної участі в торгах. Лоти 5-19 на перетин із Росією, Молдовою та Польщею були зняті з торгів.

За підсумками аукціону ТОВ «Східенерго» придбало, зокрема, право доступу до перетину 100 МВт (гарантований доступ) за 3 млн. 563,752 тис. грн. Решту три лота, сумарним обсягом 150 МВт, придбало ДПЗД «Укрінтеренерго» за 4 млн. 545,628 тис. грн.

У ході торгів ціна лотів зросла в 1,9-2,6 раза.