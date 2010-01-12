Механізм РФ-ЄС з попередження в енергетиці залишається актуальним

Питання включення транзитних країн у механізм РФ-ЄС з раннього попередження в енергетиці залишається на порядку денному.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ на сьогоднішній спільній прес-конференції в Москві з міністром закордонних справ Іспанії Мігелем Анхелем МОРАТІНОСОМ.

«Коли Євросоюз запропонував розробити механізм раннього попередження можливих проблем у постачаннях енергоносіїв, ми з цим відразу ж погодилися, у листопаді минулого року був підписаний відповідний меморандум, але ми спочатку виступали за те, щоб до участі в такому механізмі раннього попередження були підключені транзитні країни», - сказав С.ЛАВРОВ.

За його словами, в цьому напрямку було зроблений важливий крок.

«Але питання про те, щоб залучити транзитні країни в механізм раннього попередження, в механізм гарантій від перебою в постачаннях, теж залишається на порядку денному», - підкреслив він.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи може гарантувати Росія безперебійні постачання нафти в Європу у разі виникнення проблем з Білоруссю, С.ЛАВРОВ сказав: «Ми ніколи не припиняли ті постачання, які повинні йти до Європи відповідно до підписаних контрактів. Усі ситуації з перервами в постачаннях виникали в результаті дій транзитної країни».

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада 2009 року ЄС і Росія підписали Меморандум про механізм раннього попередження у сфері енергетики, яким передбачений обмін інформацією про постачання енергоресурсів, а також заходи щодо попередження можливих перебоїв з їх постачаннями.

13 листопада посол Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ заявляв, що Росія виступає за приєднання транзитних країн і, зокрема, України до Меморандуму між Росією і ЄС про механізм раннього попередження.

18 листопада віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ повідомив журналістам, що Україна і ЄС мають розробити власний механізм раннього попередження криз в енергетиці.