ФДМУ оголосив конкурс з відбору оцінювачів вартості ТЕЦ

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з відбору оцінювачів ринкової вартості пакетів акцій ВАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ», ВАТ «Одеська ТЕЦ», ВАТ «Херсонська ТЕЦ», ВАТ «Харківська ТЕЦ-5», переданих Кабінетом міністрів України у власність НАК «Нафтогаз України».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

Конкурс з відбору оцінювачів відбудеться 21 січня 2010 р.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою №1060 від 7 жовтня 2009 р. вирішив передати в управління НАК «Нафтогаз України» ВАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ», ВАТ «Одеська ТЕЦ», ВАТ «Херсонська ТЕЦ», ВАТ «Харківська ТЕЦ-5».

Довідка УНІАН. У жовтні 2008 року НАК «Нафтогаз України» звернулася до Міністерства палива та енергетики з проханням передати в управління компанії державні теплоелектроцентралі.

На думку фахівців НАК, передача ТЕЦ в управління компанії дозволить напряму перейти до виробництва теплової енергії. Крім того, такі дії можуть привести до підвищення конкуренції між державними та іншими ТЕЦ. Як підкреслили у «Нафтогазі», відповідним досвідом свого часу скористався російський «Газпром», що дало позитивні результати.