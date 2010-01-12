Кошти на утилізацію ракетного палива використовували неефективно

Кошти, які виділялися на фінансування прийнятої в 2003 році державної Програми утилізації твердого ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет РС-22, використовувалися неефективно.

Як повідомили УНІАН у Рахунковій палаті України, такий висновок зробила колегія палати.

«На отримані в 2004-2009 рр. 600 млн. грн. Національне космічне агентство України спільно з ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» не створило виробництво з утилізації твердого ракетного палива, яке мало розпочати роботу в 2009 році. Фактично не завершено будівництво жодного з об`єктів утилізації палива, на спорудження яких використано 132,8 млн. грн. державних асигнувань, а середній показник їх готовності становить від 86% до 7%», - йдеться в повідомленні.

У Рахунковій палаті підкреслюють, що сьогоднішній механізм фінансування програми зі Стабілізаційного фонду може гальмувати її виконання, що, в свою чергу, вимагатиме додаткових витрат із державного бюджету на безпечне зберігання двигунів із твердим ракетним паливом (щорічно воно обходиться державі в понад 50 млн. грн.).

«Подальше зберігання твердого ракетного палива, гарантійні терміни зберігання якого закінчилися ще в 1998-2000 роках, створює серйозну екологічну й техногенну небезпеку для України», - підкреслюється в повідомленні Рахункової палати.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2009 р. голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор БОНДАР виступив із попередженням про загрозу вибуху ядерного палива, яке зберігається в області. За його інформацією, в Павлограді зберігається 5 тис. т ракетного палива, яке залишилося від боєголовок. Його утилізація на початку 2009 року оцінювалася в 300 млн. грн.