Президент України Віктор ЮЩЕНКО не братиме участі в енергетичному саміті у Батумі 14 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

Президент пояснив це тим, що «залишається 3-4 активних дні у передвиборчій кампанії для зустрічі з виборцями, зустрічі з вами».

За словами В.ЮЩЕНКА, замість нього у саміті візьме участь секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса БОГАТИРЬОВА.