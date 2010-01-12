Ющенко не братиме участі в енергетичному саміті у Батумі
18:24, 12 січня 2010Енергетика
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4 дня до виборів
Президент України Віктор ЮЩЕНКО не братиме участі в енергетичному саміті у Батумі 14 січня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.
Президент пояснив це тим, що «залишається 3-4 активних дні у передвиборчій кампанії для зустрічі з виборцями, зустрічі з вами».
За словами В.ЮЩЕНКА, замість нього у саміті візьме участь секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса БОГАТИРЬОВА.
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