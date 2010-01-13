Україна в січні-листопаді 2009 р. скоротила імпорт газу на 20%

Україна в січні-листопаді 2009 р. скоротила імпорт природного газу на 19,9%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, до 7 млрд. 79,422 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

За даними Держкомстату, обсяг імпорту природного газу в січні-листопаді 2009 р. в загальному обсягу імпорту становив 17,5%.

Експорт природного газу в січні-листопаді 2009 р. скоротився на 3,7%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, до 1 млн. 590,1 тис. дол.

Водночас, як відзначили в Держкомстаті, в січні-листопаді минулого року Україна скоротила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 38,4%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, до 2 млрд. 687,836 млн. дол.

Обсяг імпорту нафти в загальному обсягу імпорту в січні-листопаді минулого року становив 6,7%.

Довідка УНІАН. У 2008 році Україна збільшила імпорт природного газу на 45,0%, порівняно з 2007 роком, до 9 млрд. 438 млн. 805,6 тис. дол. Обсяг імпорту природного газу в 2008 році в загальному обсягу імпорту становив 11,0%.

У 2008 році Україна скоротила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 0,9%, порівняно з 2007 роком, до 4 млрд. 513 млн. 656,4 тис. дол. Обсяг імпорту нафти в загальному обсягу імпорту в 2008 році становив 5,3%.