У «Газпромі» створили департамент з реалізації «Південного потоку»

В адміністрації ВАТ «Газпром» створено новий департамент для координації робіт з реалізації «Південного потоку».

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому», до функцій нового підрозділу входить координація роботи з проектування і будівництва газопроводу «Південний потік», що передбачає:

розширення газотранспортних потужностей на території Росії, необхідних для забезпечення поставок газу з Єдиної системи газопостачання газопроводом «Південний потік»; будівництво морської ділянки проекту; модернізацію існуючої та створення нової газотранспортної інфраструктури в країнах - учасницях «Південного потоку».

Начальником департаменту призначено Леоніда ЧУГУНОВА.

Як заявив голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР, «масштаби «Південного потоку», особливе значення проекту для підвищення надійності газопостачання Європи, велика кількість іноземних партнерів вимагають консолідації зусиль «Газпрому» для швидкої реалізації одного з найпріоритетніших проектів компанії. Впевнений, що величезний досвід роботи і авторитет Л.ЧУГУНОВА дозволять збудувати оптимальну і ефективну структуру управління проектом»

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу «Газпром» планує будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи – проект «Південний потік».

Передбачається, що морська ділянка газопроводу пройде по дну Чорного моря від компресорної станції «Берегова» на російському побережжі до побережжя Болгарії. Його загальна протяжність становитиме близько 900 км, максимальна глибина – більше 2 км.

Продуктивність морської ділянки «Південного потоку» становитиме до 63 млрд. куб. м на рік.

Для реалізації сухопутної частини проекту за кордоном з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією і Словенією підписано міжурядові угоди. Планується підписання відповідного документа з Австрією. Одним із цільових ринків для проекту «Південний потік» також є Італія.