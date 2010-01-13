Працівники «Полтаванафтогазгеології» мають намір пікетувати Кабмін

Працівники дочірнього підприємства НАК «Надра України» - «Полтаванафтогазгеологія» має намір з 15 січня розпочати безстрокове пікетування будівлі Кабінету міністрів України, вимагаючи не ліквідувати підприємство і виплатити борги із заробітної плати.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив Віктор КОЛБАНЦЕВ, адвокат, голова Київського відділення ВГО «Громадський контроль», яка підтримала працівників «Полтаванафтогазгеології» і приєднається до пікетників.

«Трудовий колектив вирішив проводити безстрокове пікетування Кабінету міністрів з 15 числа», - сказав він.

Як відзначив к свою чергу керівник ДП «Полтаванафтогазгеологія» Геннадій СІКАЛОВ, піти на крайні заходи працівників вимусило беззаконня з боку державних органів влади.

«Я як керівник державного підприємства веду боротьбу з державою. Це нонсенс», - сказав він.

За його словами, у підприємства забрали 72 свердловини і передали приватним структурам.

«72 свердловини 1 липня всупереч усім законам перейшли на баланс НАК «Надра України», і 2 липня частину свердловин було передано структурам, близьким до депутатів з фракції БЮТ», - заявив Г.СІКАЛОВ.

При цьому він додав, що у підприємства також були забрано ліцензії на розробку родовищ. «Залишилася одна ліцензія і два підряди на буріння…» - уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня 2009 року 280 працівників ДП «Полтаванафтогазгеологія» оголосили безстроковий страйк, вимагаючи не ліквідовувати підприємство і виплатити борги із заробітної плати у розмірі 6,5 млн. грн., накопичені з вересня 2008 року.

На початку листопада 2009 року наглядова рада НАК «Надра України» ухвалила рішення про припинення діяльності свого дочірнього підприємства «Полтаванафтогазгеологія» шляхом його ліквідації.

Рішення про ліквідацію ДП «Полтаванафтогазгеологія» було ухвалене у зв`язку з тим, що це підприємство останнім часом не проводить жодних пошуково-розвідувальних робіт, буріння свердловин і має велику кредиторську заборгованість і заборгованість із заробітної плати.

Довідка УНІАН. ДП «Полтаванафтогазгеологія» спеціалізується на розвідці і дослідницько-промисловому видобутку нафти та газу. Колектив підприємства нараховує близько 300 осіб, до нього входять Карлівська і Харківська експедиції і 4 районні підрозділи.