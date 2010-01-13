Через Ющенка переноситься Енергетичний саміт у Батумі

Енергетичний саміт у Батумі (Грузія), запланований раніше на 14 січня, переноситься на пізніший термін через неможливість Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ взяти в ньому участь.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті преси та інформації Міністерства закордонних справ Грузії.

«Терміни саміту за участю президентів переносяться через те, що в заході не зможе взяти участь В.ЮЩЕНКО. Конкретну дату проведення саміту поки що назвати складно, але ми чекаємо, що він відбудеться найближчим часом», - сказав заступник директора Департаменту преси та інформації МЗС Грузії Іраклій ВЕКУА.

Він уточнив, що 14 січня в Батумі відбудеться профільна конференція, а дата проведення безпосередньо саміту за участю глав держав буде визначена пізніше.

Разом з цим джерело в уряді Грузії зазначило в коментарі УНІАН, що президенти Азербайджану Ільхам АЛІЄВ і Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ, які також планували взяти участь в енергетичному саміті 14 січня в Батумі, з розумінням поставилися до того, що В.ЮЩЕНКО не зможе в ньому взяти участь в призначений день.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО не братиме участі в Енергетичному саміті в Батумі 14 січня через проведення передвиборчої кампанії.

Замість нього до Батумі мала відправитися секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА.