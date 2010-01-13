Україна зберегла виробництво концентрату урану

Єдине в Україні підприємство, що виробляє концентрат урану (U3O8), ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» у 2009 році виробив 830,3 тонн закису-окислу, що відповідає рівню виробництва 2008 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства палива і енергетики.

Згідно з повідомленням, минулого року підприємство трохи скоротило видобуток уранової руди – на 3,7%, або на 41 тис. тонн, – до 1,042 млн. тонн, перевиконавши планове завдання на 4%.

Водночас гірничопрохідницькі підрозділи підприємства в 2009 році пройшли майже 15 км виробок, що на 12% більше, ніж у 2008 році.

Як повідомляв УНІАН, СхідГЗК у 2008 році збільшив виробництво закису-окислу на 3,7%, або на 30 тонн, порівняно з 2007 роком – до 830 тонн. Видобуток уранової руди на шахтах СхідГЗК у 2008 році збільшився на 8%, або на 80 тис. тонн, – до 1 млн. 83 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Україна планує наростити виробництво концентрату урану (U3O8) в 2,3 рази – до 1,88 тис. тонн у 2013 році. На сьогодні потреба українських АЕС у концентраті урану становить 2480 тонн і задовольняється на 32%.

Згідно з Кадастром промислових уранових родовищ, всього в Україні виявлено 53 ділянки залягання уранових руд з різним ступенем розвідки і оцінки.

На чотирьох ділянках родовища відпрацьовано, на трьох – відпрацьовуються, на одному – Новокостянтинівському родовищі – ведеться будівництво гірничо-переробного комплексу.