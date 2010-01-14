Туреччина видасть дозвіл на будівництво «Південного потоку»

Туреччина до 10 листопада 2010 року видасть дозвіл на будівництво газопроводу «Південний потік» у своїх водах.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Росії, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав сьогодні на спільній прес-конференції у Москві з прем`єр-міністром Туреччини Реджеп Таїпом ЕРДОГАНОМ.

«У нас є домовленість, що до 10 листопада 2010 року після отримання цих документів уряд Туреччини проведе необхідні оцінки і видасть нам дозвіл на будівництво. В ході сьогоднішніх переговорів пан прем`єр-міністр підтвердив ці наміри уряду Турецької Республіки. Дуже розраховую на те, що ця робота буде завершена так, як планувалося», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, робота щодо «Південного потоку» йде за графіком.

При цьому він подякував Туреччині за дозвіл проводити розвідувальні роботи на дні Чорного моря.

«Екологічна експертиза завершена на 100%. Геологічні і сейсмічні вивчення проводяться найактивнішим чином - вони завершені на 85-90%. У найближчий час ці дані будуть узагальнені і представлені для оцінки в уряд Турецької Республіки», - сказав російський прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня Туреччина дозволила Росії проведення геологорозвідувальних робіт в своїй винятковій економічній зоні в Чорному морі для реалізації проекту газопроводу «Південний потік».

З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу «Газпром» планує будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи – проект «Південний потік».

Передбачається, що морська ділянка газопроводу пройде по дну Чорного моря від компресорної станції «Берегова» на російському узбережжі до узбережжя Болгарії. Його загальна протяжність становитиме близько 900 км., максимальна глибина – більше 2 км.

Продуктивність морської ділянки «Південного потоку» складе до 63 млрд. кубометрів на рік.

Для реалізації сухопутної частини проекту за кордоном з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією і Словенією підписані міжурядові угоди. Планується підписання відповідного документа з Австрією. Одним з цільових ринків для проекту «Південний потік» також є Італія.