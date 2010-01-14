Білорусь забезпечена нафтою
НПЗ мають запаси на два тижні
Білоруські НПЗ забезпечені запасами нафти на два тижні наперед.
Такі дані навів концерн "Бєлнафтахім", повідомляє агентство "БЕЛТА".
Російська нафта до Білорусі постачається у штатному режимі. Білоруські підприємства укладають нові контракти з російськими нафтовими компаніями.
"Контракти укладалися вчора і сьогодні, укладатимуться і завтра", - відзначили в джерелі.
У концерні підкреслили, що запаси нафти на білоруських нафтопереробних заводах не знижуються.
"Нафта на заводи як ішла, так і йде. Відповідно, запаси на НПЗ зберігаються в колишніх обсягах - приблизно на два тижні роботи", - запевнили в концерні.
Як повідомлялося, Росія і Білорусь не можуть домовитися про постачання нафти в західному напрямку ще з початку січня, причина чому - неузгоджені розцінки щодо розмитнення і транзиту.