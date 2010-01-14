Білорусь забезпечена нафтою

Білоруські НПЗ забезпечені запасами нафти на два тижні наперед.

Такі дані навів концерн "Бєлнафтахім", повідомляє агентство "БЕЛТА".

Російська нафта до Білорусі постачається у штатному режимі. Білоруські підприємства укладають нові контракти з російськими нафтовими компаніями.

"Контракти укладалися вчора і сьогодні, укладатимуться і завтра", - відзначили в джерелі.

У концерні підкреслили, що запаси нафти на білоруських нафтопереробних заводах не знижуються.

"Нафта на заводи як ішла, так і йде. Відповідно, запаси на НПЗ зберігаються в колишніх обсягах - приблизно на два тижні роботи", - запевнили в концерні.

Як повідомлялося, Росія і Білорусь не можуть домовитися про постачання нафти в західному напрямку ще з початку січня, причина чому - неузгоджені розцінки щодо розмитнення і транзиту.