ЄС може досягти взаємозалежності з РФ у сфері енергетики
Вважає кандидат на посаду комісара з питань енергетики
Кандидат на посаду комісара ЄС з питань енергетики Гунтер ЕТТІНГЕР вважає, що Європейський Союз може досягти взаємозалежності з Росією у сфері енергетики.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні, виступаючи перед депутатами Європарламенту.
“Наші російські сусіди хочуть не лише продавати газ, але й вкладати гроші в інфраструктуру та промисловість. І якщо ми зможемо використовувати це... ця залежність стане двосторонньою”, - сказав кандидат у комісари.
Він також наголосив на необхідності подальшої диверсифікації постачання енергоресурсів у Європу як з точки зору джерел енергоресурсів, так і з точки зору транзитних шляхів. У цьому контексті Г.ЕТТІНГЕР підтримав будівництво таких газопроводів як “Північний потік” та “Набукко”.
Як повідомляв УНІАН, 25 листопада Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ представив кандидатів на посади комісарів, призначених країнами-членами ЄС, і розподілив між ними повноваження.
11 січня у Європарламенті розпочалися слухання кандидатів на посади комісарів ЄС які триватимуть до 19 січня. 26 січня Європарламент планує визначитися щодо нового складу Комісії.