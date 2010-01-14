ЄС може досягти взаємозалежності з РФ у сфері енергетики

Кандидат на посаду комісара ЄС з питань енергетики Гунтер ЕТТІНГЕР вважає, що Європейський Союз може досягти взаємозалежності з Росією у сфері енергетики.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні, виступаючи перед депутатами Європарламенту.

“Наші російські сусіди хочуть не лише продавати газ, але й вкладати гроші в інфраструктуру та промисловість. І якщо ми зможемо використовувати це... ця залежність стане двосторонньою”, - сказав кандидат у комісари.

Він також наголосив на необхідності подальшої диверсифікації постачання енергоресурсів у Європу як з точки зору джерел енергоресурсів, так і з точки зору транзитних шляхів. У цьому контексті Г.ЕТТІНГЕР підтримав будівництво таких газопроводів як “Північний потік” та “Набукко”.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ представив кандидатів на посади комісарів, призначених країнами-членами ЄС, і розподілив між ними повноваження.

11 січня у Європарламенті розпочалися слухання кандидатів на посади комісарів ЄС які триватимуть до 19 січня. 26 січня Європарламент планує визначитися щодо нового складу Комісії.