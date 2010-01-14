НКРЕ зменшила ліцензійний обсяг постачання газу Нафтогазу

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) зменшила ліцензійний обсяг постачання газу за нерегульованим тарифом для НАК «Нафтогаз України» на 2 млрд. кубометрів – до 3,4 млрд. кубометрів на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні комісії.

Скорочення ліцензійного обсягу ініціювала сама компанія у зв`язку з планами часткової передачі функцій із постачання газу за нерегульованим тарифом своєму дочірньому підприємству – «Нафтогазмережі».

Як уточнив у ході засідання комісії представник «Нафтогазу», в 2009 році компанія фактично поставила споживачам за нерегульованим тарифом близько 3,3 млрд. кубометрів газу.

Водночас комісія відклала до наступного засідання питання видачі ліцензій на постачання газу за нерегульованим тарифом для ДП «Нафтогазмережі» у зв`язку з необхідністю детальнішого ознайомлення з матеріалами з даного питання.

Довідка УНІАН. ДП «Нафтогазмережі» – дочірнє підприємство НАК «Нафтогаз України», створено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №775 «Про підвищення ефективності управління державним майном газорозподільних мереж» від 10 червня 2009 року.

Діяльність підприємства спрямована на забезпечення безпеки споживачів природного газу, виконання Закону України «Про трубопровідний транспорт», підвищення контролю за модернізацією газопроводів і їх ефективного використання. 23 грудня 2009 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію постанови Кабінету Міністрів України №775 від 10 червня ц.р., відповідно до якої Кабмін передав на баланс визначеного НАК «Нафтогаз України» її дочірнього підприємства («Нафтогазмережі» – УНІАН) майно державних газорозподільних мереж.