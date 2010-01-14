У Держдумі не виключають перегляду газових контрактів між Україною і РФ

У комітеті Держдуми у міжнародних справах не виключають перегляду газових контрактів між Україною і РФ після виборів Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час відеомоста Москва-Вашингтон сказав заступник голови комітету Держдуми у міжнародних справах Андрій КЛІМОВ.

«Що стосується підписаного контракту не треба забувати, яка обстановка була під час підписання – вона була нервова й політизована. У такій обстановці, звичайно, хороший оптимальний документ важко створити», - сказав А.КЛІМОВ.

«У цьому сенсі я не виключаю, що дві сторони повернуться до цієї теми, й підпишемо щось більш глибоке й продумане», - додав він, підкресливши, що такий документ має бути не політичним, а комерційним контрактом між відповідними господарюючими суб`єктами.

А.КЛІМОВ також висловив переконання, що чим менше буде політики в питаннях поставок газу в Україну, тим краще буде всім – ЄС, Україні й РФ.