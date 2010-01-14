Богатирьова взяла участь у Батумській енергетичній конференції

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА за дорученням Президента Віктора ЮЩЕНКА взяла участь у Батумській енергетичній конференції«Розвиток Південного коридору – розвиток постачання енергоносіїв з Каспійського регіону», яка проходить в м. Батумі (Грузія).

Як повідомили УНІАН в прес-службі Апарату РНБОУ, під час виступу секретар РНБО наголосила, що Україна, яка є одним із засновників ініціативи з розвитку багатосторонньої співпраці країн Каспійсько-Чорноморсько-Балтійського регіону, неухильно відстоює принципи посилення енергетичної безпеки держав-учасниць та Європи в цілому.

Оцінюючи ситуацію в регіоні, Р.БОГАТИРЬОВА відзначила, що сучасна безпекова ситуація у Каспійському, Чорноморському та Балтійському регіонах характеризується наявністю політичних та економічних ризиків на шляху реалізації енергетичних проектів. Ці тенденції відстежуються у локальних конфліктах та при аналізі геополітичних стратегій РФ, США та ЄС щодо зазначених регіонів.

Відтак Київ переконаний, що нині необхідно усунути перешкоди підвищенню рівня енергетичної безпеки у регіоні. Серед них: залежність від постачання енергоносіїв з одного джерела, непрозорість механізмів ціноутворення на енергоносії, використання монопольного становища як важеля політичного та економічного тиску, підкреслила Р.БОГАТИРЬОВА.

У цьому контексті, за її словами, необхідно зосередити увагу на зменшенні однобічної залежності споживачів від видобувачів енергоресурсів, що перетворилася на проблему багатостороннього формату.

Р.БОГАТИРЬОВА вважає, що подальшій політизації проблем можливо запобігти лише вдаючись до рівноправного діалогу між постачальниками, транзитерами і споживачами вуглеводнів, а також спираючись на їх взаємну відповідальність.

При цьому важливою складовою забезпечення енергетичної безпеки та незалежності будь-якої держави є диверсифікація джерел енергопостачання, а також стабільність і гарантованість транзиту енергоносіїв. Залежність від поставок енергоносіїв з інших країн та необхідність забезпечення безперебійного енергопостачання спонукає європейську спільноту приділяти значну увагу питанням розробки дієвих механізмів щодо зміцнення системи загальноєвропейської енергетичної безпеки. У свою чергу країни, що розміщені у центрі енергетичних маршрутів, повинні відігравати ключову роль як гарантів енергетичної безпеки у діалозі постачальників та споживачів.

Відтак у рамках реалізації енергетичної політики, спрямованої на утвердження України як надійного партнера в енергетичній сфері, наша держава активно опрацьовує питання організації нових маршрутів транспортування енергоносіїв з Каспійського та Близькосхідного регіонів, сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Логічним результатом спільної роботи стане об’єднання енергетичних просторів Чорноморського, Каспійського та Балтійського регіонів на регуляторній базі законодавства ЄС, зазначили в РНБО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 січня, у Батумі мав відбутися Енергетичний саміт за участю глав держав. Однак через неможливість Президента України Віктора ЮЩЕНКА взяти в ньому участь у зв’язку з передвиборчою кампанією, саміт було перенесено на пізніший термін.

«Терміни саміту за участю Президентів переносяться через те, що в заході не зможе взяти участь В.ЮЩЕНКО. Конкретну дату проведення саміту поки що назвати складно, але ми чекаємо, що він відбудеться найближчим часом», - сказав заступник директора Департаменту преси та інформації МЗС Грузії Іраклій ВЕКУА.

Він уточнив, що 14 січня в Батумі відбудеться профільна конференція, а дата проведення безпосередньо саміту за участю глав держав буде визначена пізніше.